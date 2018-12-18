Trabzonspor, kupada son 16 hedefiyle sahaya çıkıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -



Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında deplasmanda 2’nci Lig ekibi Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı rövanş maçını kazanarak kupada adını son 16 takım arasına yazdırmayı istiyor.

Spor Toto Süper Lig’de yakaladığı 4 maçlık puan serisiyle 4’üncülüğe yükselen Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasının ardından çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak kupada yoluna devam etmek istiyor. 5’inci tur ilk maçında deplasmanda 2’nci Lig ekibi Sivas Belediyespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, rövanş maçında yarın rakibini evinde konuk edecek. Saat 20.30’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

KARAMAN’IN İLK MAÇTAKİ 11’İ İLE SAHAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Bordo-mavililerde bu maç öncesi Kucka ile Sosa’nın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın, yarın ki karşılaşmaya deplasmanda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta tercih ettiği 11 ile çıkması bekleniyor. Karaman’ın Beşiktaş maçında 11’de sahaya çıkan oyuncuları dinlendirerek ligde daha az süre alan oyunculara şans vereceği kaydedildi.

TRABZONSPOR’UN SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Kamil Ahmet, Batuhan, Hosseini, Ibanez, Zeki, Murat Cem, Semih, Abdülkadir Parmak, Amiri, Ekuban

SAKAT: Kucka, Sosa

CEZALI: Yok

(FOTOĞRAFLI)