Trabzonspor, kupada çeyrek final için sahaya çıkıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği rakibi karşısında adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Bu sezon hem lig hem de kupada iddialı olan bordo-mavililer, sezonun ikinci yarısına kupada oynayacağı Konyaspor mücadelesiyle başlayacak. Bordo-mavililer 1-0’ın rövanşında çeyrek final için yeterli olacak skoru elde ederek kupada iddiasını sürdürmeye çalışacak. Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, saat 18.00’de başlayacak.

ÇALIMBAY’DAN İDEAL KADROYA DÖNÜŞ

Konya’da oynanan turun ilk maçında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz’ın bu maçta riske edilmeyeceği belirtilirken, hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu’nun ise forma giymesi bekleniyor.

KONYASPOR İLE 39’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Konyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte lig ve kupada toplamda 39’uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta Trabzonspor’un 19, Konyaspor’un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 51 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

TRABZONSPOR\'UN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Mustafa, Okay, Kucka, Olcay, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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