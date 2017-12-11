T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor

11 Aralık 2017 13:30

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.
TFF 1\'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda avantajlı konuma geçen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de bu avantajını korumayı arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak mücadele yarın saat 17.30\'da başlayacak.
KADRO DEĞİŞİYOR
Trabzonspor’da bu maç öncesi Durica’nın sakatlığı bulunurken, Uğur ‘un tedavisi devam ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve hafta içerisinde ayağında şişlik olan Okay’ın durumlarının ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Büyükşehir Erzurum Belediyespor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11’ini büyük oradan değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara bu maçta şans tanıması bekleniyor.
KUPANIN GOLCÜSÜ RODALLEGA
Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı 2 maçta attığı 10 golün yarısı Hugo Rodallega’dan geldi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 2 maçta toplam 5 gol kaydederken, bordo mavililerin kupa mücadelesindeki diğer golleri ise Dame N’Doye (2), Olcay, Bongonda ve Onazi’den geldi.
BURASPOR MAÇI ÖNCESİ TARAFTARLARA ÇAĞRI
Süper Lig’de oynadığı son 6 maçını kaybetmeyen, son 4 maçından ise galibiyetle ayrılan Trabzonspor’da,  ligin 16’ncı haftasında cumartesi günü oynanacak Bursaspor mücadelesi öncesi kulüpten ve yönetimden taraftarlara ‘maça gelin’ çağrısı yapılıyor. Yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen bordo-mavililer, taraftarının da desteğini arkasına alarak Bursaspor maçını da kayıpsız geçmeyi arzuluyor.
Bu arada Bursaspor maçının biletleri de satışa sunulurken, açıklanan bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları)? 25 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ? 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.
TRABZONSPOR\'UN MUHTEME 11 İSE ŞÖYLE;:
Esteban - Kamil, Hubocan, Hüseyin, Abdurrahim- Batuhan, Bero- Olcay, Sosa, Castillo- Rodallega
SAKAT: Durica, Uğur-Mustafa, Okay (Belirsiz)
CEZALI: Yok

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA ZİRAAT Türkiye KupasıTurBüyükşehir Belediye ErzurumsporuTrabzonsporTFFLigBüyükşehir Belediye ErzurumsporZiraat Türkiye KupasıTurundaGüneş KompleksindeKADRO DEĞİŞİYOR TrabzonspordaDuricanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24