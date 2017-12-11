Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında da avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

TFF 1\'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda avantajlı konuma geçen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde de bu avantajını korumayı arzuluyor. Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanacak mücadele yarın saat 17.30\'da başlayacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Durica’nın sakatlığı bulunurken, Uğur ‘un tedavisi devam ediyor. Kasımpaşa maçında sakatlanan Mustafa ve hafta içerisinde ayağında şişlik olan Okay’ın durumlarının ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Büyükşehir Erzurum Belediyespor karşısında ligde son oynanan Kasımpaşa maçı 11’ini büyük oradan değiştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, özellikle ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara bu maçta şans tanıması bekleniyor.

KUPANIN GOLCÜSÜ RODALLEGA

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı 2 maçta attığı 10 golün yarısı Hugo Rodallega’dan geldi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu 2 maçta toplam 5 gol kaydederken, bordo mavililerin kupa mücadelesindeki diğer golleri ise Dame N’Doye (2), Olcay, Bongonda ve Onazi’den geldi.

BURASPOR MAÇI ÖNCESİ TARAFTARLARA ÇAĞRI

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçını kaybetmeyen, son 4 maçından ise galibiyetle ayrılan Trabzonspor’da, ligin 16’ncı haftasında cumartesi günü oynanacak Bursaspor mücadelesi öncesi kulüpten ve yönetimden taraftarlara ‘maça gelin’ çağrısı yapılıyor. Yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen bordo-mavililer, taraftarının da desteğini arkasına alarak Bursaspor maçını da kayıpsız geçmeyi arzuluyor.

Bu arada Bursaspor maçının biletleri de satışa sunulurken, açıklanan bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları)? 25 TL??, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ?50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok ? 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL.

TRABZONSPOR\'UN MUHTEME 11 İSE ŞÖYLE;:

Esteban - Kamil, Hubocan, Hüseyin, Abdurrahim- Batuhan, Bero- Olcay, Sosa, Castillo- Rodallega

SAKAT: Durica, Uğur-Mustafa, Okay (Belirsiz)

CEZALI: Yok

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