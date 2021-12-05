Trabzonspor, Kouassi ile prensipte anlaştı!

Süper Lig lideri Trabzonspor, ara dönemin ilk transferini açıkladı. Başkan Yardımcısı, Ertuğrul Doğan, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Doğan, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a davet ettiklerini belirterek, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kouassi de sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takibe başladı.

Jean Evrard Kouassi kimdir?

Çin Ligi ekiplerinden Wuhan FC takımında forvet mevkinde forma giyen Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 tarihinde dünyaya geldi. 174 cm boyunda ve 63 kilo olan Jean Evrard Kouassi, sağ ve sol ayağını kullanıyor. 27 yaşındaki Fildişili sol kanat oyuncusu Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı.