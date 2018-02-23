Trabzonspor, kötü gidişe son vermek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



SÜPER Lig’de son 6 maçını da kazanamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişata ‘dur’ demeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 6 maçında 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bordo-mavililer, 23’üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 6 maçtır galibiyet özlemi çeken Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında kötü gidişe son vermeyi arzuluyor. Saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

KADRONUN KORUNMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Esteban ile Mustafa Akbaş’ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan Medipol Başakşehir maçındaki 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Çalımbay’ın sadece orta sahada değişiklik yaparak Onazi’nin yerine Kucka’ya görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda salonda çalışan ve takımla çalışmalara katılamayan Burak Yılmaz’ın da bu maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 4’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı üç maçtan da galibiyet çıkaramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor 2 galibiyet elde ederken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor bu maçlarda 3 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Kamil Ahmet- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- Burak

SAKAT: Esteban, Mustafa

CEZALI: Yok

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