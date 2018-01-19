Trabzonspor, Konya'ya gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yeni transfer Filip Novak’ın da katılımıyla bugün saat 10.30’da teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, saat 14.45’te özel uçak ile Konya’ya hareket etti. Trabzonspor’un Konya kafilesinde sakatlıkları bulunan Castillo ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra, genç kaleci Arda Akbulut yer almadı. Bordo-mavililerin bugün sözleşme imzaladığı sol bek oyuncusu Filip Novak da Konya’ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trabzonspor’un havalimanından görüntüleri

-Yeni transfer Novak’ın kafileyle birlikte görüntüleri

-Detaylar

HABER:TOLGA SAĞLAM, KAMERA: SELÇUK BAŞAR / TRABZON,(DHA) (FOTOĞRAFLI)