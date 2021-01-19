Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 (maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili takımın golleri, Nwakaeme, Flavio ve Djaniny'den gelirken, Konyaspor'un tek golü 88. dakikada Shengelia kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 30'a yükseltirken, Konyaspor 22 puanda kaldı.

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karşılaşmada sakatlanan Abdülkadir Ömür için "Maalesef kırık var" diye konuştu.



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Trabzonspor-Konyaspor maçının önemli anları

7. dakikada Cikalleshi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



16. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan az farkla auta çıktı.



22. dakikada Serkan Asan'ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

İlk yarı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Bytygi'nin sol taraftan ortasında Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı.



54. dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytygi'nin vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.



56. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Flavio, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Eray'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-0



60. dakikada Djaniny ceza sahası çizgisi üzerinde Ekuban'la yaptığı verkaç sonrası kaleciyle karşı karşıya kaldı, Eray'ın üzerinden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 3-0



88. dakikada Konyaspor atağında Kravets'in çevirdiği topla ceza alanında buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu. 3-1

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.