Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku!

Trabzonspor ve Konyaspor arasındaki 19. hafta mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti. Hastaneye kaldırılan Ömür'ün sağlık durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla sarsıldı.



Maçın 24. dakikasında hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Ömer Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Atağı kritik bir yerde kesen Ömer Ali, maçın ilk sarı kartını gören isim olurken, bu pozisyonun ardından sakatlanan Abdülkadir oyuna devam edemedi.

Sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu yerini Flavio'ya bıraktı. Ayağına bandaj yapılan ve hastaneye kaldırılan Ömür'ün sağlık durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.