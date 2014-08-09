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Spor

Trabzonspor Kolo Toure ile anlaştı

Transferde rakiplerini kıskandıracak bir performans sergileyen Fırtına, bir kez daha Avrupa'yı sallayacak gibi..

09 Ağustos 2014 13:13

Trabzonspor, Liverpool’un Fildişili savunmacısı Kolo Toure ile anlaşma sağladı.

Ada ekibine 2 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Fırtına, 33 yaşındaki defans oyuncusuna ise bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro ücret verecek. Anlaşma 2 sezonluk olacak.

Son dakikada bir pürüz çıkmaması halinde Kolo Toure’nin hafta başında Türkiye’de olması planlanıyor. Teknik direktör Vahid Halilhodziç’in, siyahi yıldızla telefonda görüşerek planlarını aktardığı ve transferin bu görüşme sonrası olumlu şekilde sonuçlandığı öğrenildi.

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