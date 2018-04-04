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Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü

04 Nisan 2018 16:37

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray mağlubiyetinin ardından, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kayserispor\'u yenerek Avrupa Kupalarına katılma yolunda fırsat elde etmeyi hedefleyen Trabzonspor, günün ilk antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları bulunanlardan Esteban katılmazken, Burak, Bero, N’Doye ve Castillo da çalışmalarına takımdan ayrı devam etti. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması, dayanıklılık koşusu ve dar alanda maç yapıldı.
Ligde, Trabzonspor\'da Başakşehir maçı sonrasındaki idmanda sol dizinden sakatlanan ve 1 aydır takımla çalışamayan Fabian Castillo da çalışmanın son kısmında takımına eşlik etti.
Öte yandan ilköğretim öğrencileri de idmana gelerek takıma moral verdi, futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İdman görüntüleri
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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