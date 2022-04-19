Trabzonspor 1-0 Kayserispor (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam; Fatih Karagümrük maçında 11'de görev alan Hüseyin Türkmen, Denswill, Hamsik, Dorukhan Toköz ve Djaniny'nin yerine Ahmetcan Kaplan, Puchacz, Siopis, Abdulkadir Ömür ve Kouassi'yi Kayserispor maçında sahaya sürdü.

Medical Park Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 45 dakikasında taraflar eşitliği bozamadı. Trabzonspor aradığı golü 87. dakikada Andreas Cornelius ile buldu: 1-0.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer sahadan tek gollü avantajla ayrıldı.

Rövanş maçı ne zaman?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak.

Yarı finalin diğer ayağında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

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Stat: Medical Park Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Ahmetcan Kaplan (Dk. 66 Dorukhan Toköz), Puchacz, Siopis (Dk. 84 Koita), Bakasetas (Dk. 72 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Berat Özdemir), Visca, Kouassi (Dk. 66 Nwakaeme), Cornelius Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo, Attamah (Dk. 90+1 İlhan Parlak), Kemen (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Thiam, Emrah Başsan (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Gavranovic (Dk. 76 Cardoso) Gol: Dk. 87 Cornelius (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 62 Kemen, Dk. 70 İbrahim Akdağ, Dk. 83 Thiam, Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Dk. 70 Bakasetas, Dk. 74 Puchacz, Dk. 74 Siopis, Dk. 90+4 Hamsik (Trabzonspor)

Maçtan önemli anlar

10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kalele Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.

63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.

87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.

90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.