Abdullah Avcı: Mutlu sona az kaldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Andreas Cornelius attı.

Abdullah Avcı karşılaşmayla ilgili, "Kayserispor, buraya gelirken ligde rahatlamış, kupayı hedef koymuş ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı elemiş bir takım. Burada da çok fantastik bir maç oynadık. 2-0'dan geri döndüğümüz maça göre hazırlandık" dedi.

Abdullah Avcı ayrıca lig ve kupayla ilgili olarak, "Taraftara teşekkür ediyorum, bu oyuna sadık çıktılar. Sabır gösteriyorlar, destek oluyorlar. Beraber bu zamana kadar geldik. Beraber sevindik. Üzüntülerimiz yok gibi. Mutlu sona az kaldı" diye konuştu.