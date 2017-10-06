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Spor

Trabzonspor, Katar yolcusu

Bordo-mavililerin kafilesi 16 futbolcudan oluştu

06 Ekim 2017 16:31

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada El Sadd takımıyla oynayacağı özel karşılaşma için cumartesi günü Katar'a gidecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de özel uçakla Katar'a hareket edecek.

Milli takımlarda bulunan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdürrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Jan Durica ve Ogenyi Onazi, kafilede yer alamayacak.

Toplam 16 futbolcudan oluşan kafilede Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Pereira, Mas, Mustafa Akbaş, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Bero, Sosa, Olcay Şahan, Bongonda, Castillo, N'Doye ve Rodallega bulunacak.

Altyapıdan da oyuncuların kadroya dahil edilebileceği öğrenildi.

Trabzonspor, El Sadd takımıyla 8 Ekim Pazar günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Karadeniz ekibi, 9 Ekim Pazartesi günü Trabzon'a dönerek Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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