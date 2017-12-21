Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıkların devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Bongonda’nın yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhan katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

TEKNİK HEYET BASINLA MAÇ YAPTI

Antrenman sonrasında Trabzonspor teknik heyeti ve yöneticilerin de bulunduğu takım ile bordo mavili takımı takip eden basın mensupları maç oynarken, karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

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-Antrenmandan görüntüler