T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına devam etti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11

21 Aralık 2017 16:58

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla hazırlıkların devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Bongonda’nın yanı sıra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhan katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
TEKNİK HEYET BASINLA MAÇ YAPTI
Antrenman sonrasında Trabzonspor teknik heyeti ve yöneticilerin de bulunduğu takım ile bordo mavili takımı takip eden basın mensupları maç oynarken, karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA SÜPER LiginKardemir KarabüksporTrabzonsporMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaBongondanınBatuhanAntrenmandaBordoTEKNİK HEYET BASINLA MAÇ YAPTI AntrenmanFOTOĞRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Antrenmandan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24