Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)



Süper Lig\'de ilk yarının son haftasında deplasmanda 24 Aralık Pazar günü Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 2 günlük izinin ardından bugün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Theo Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Hasan Batuhan Artarslan katılmadı. Sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan Jan Durica ile Mustafa Akbaş’ta takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik maç oynandı. Trabzonspor, yarın saat 11.00\'de yapacağı çalışmalarla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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-Antrenmandan görüntüler

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