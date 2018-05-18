Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Ekrem Kan (xx), Baki Tuncay Akkın (xx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx)- Pereira (xxxx), Mustafa (xxx), Durica (xxx), Novak (xxx)- Okay (xxx), Kucka (xxx)(Dk.70 Batuhan x)- Bero (xx)(Dk.46 Sosa xx), Yusuf (xxx), Abdülkadir (xxx)(Dk.74 Hüseyin x)- N\'Doye (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin (xxx)- Hakan (xx), Kravchenko (xx), Tayyib Talha (xx), İshak (x)- Traore (xx)(Dk.82 Yusuf x), Alican (x)(Dk.73 Özgür x)- Ahmet (xx), Kage (x)(Dk.70 Murat x), Bliznichenko (xx)- Ergin (x)

GOLLER: Dk.65-90+2 Pereira, Dk.88 Yusuf (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Pereira (Trabzonspor), Tayyib Talha, İshak, Traore (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Kardemir Karabükspor\'u 3-0\'lık skorla mağlup etti. Trabzonspor\'a galibiyeti getiren golleri 65 ve 90+2\'de Pereira, 88\'inci dakikada Yusuf kaydetti. Bordo-mavililer bu sonuçla 2017-18 sezonunu 55 puanla 5\'inci sırada tamamlarken, lige veda eden Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada yer aldı.

5\'inci dakikada Okay Yokuşlu, ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak kaleci Çağlar Şahin meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

18\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bliznichenko, penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, kaleye giden topta savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

28\'inci dakikada Okay\'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Çağlar Şahin yumruklayarak uzaklaştırdı.

36\'ncı dakikada Kucka\'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan N\'Doye\'un gelişine ayağının içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

48\'inci dakikada ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan N\'Doye uygun pozisyonda şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

59\'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazından Traore\'nin doğrudan kaleye gönderdiği topu Uğurcan uzanarak kornere çeldi.

65\'inci dakikada Kucka\'nın sağdan ortasına ön direkte iyi hareketlenen Pereira vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

88\'inci dakikada Uğurcan Çakır\'ın degajında savunmanın arkasına iyi sarkan Yusuf, topu kontrol ettikten sonra dar açıdan vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 2-0.

90+2\'de dakikada Okay\'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pereira\'nın çektiği sert şutta top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma 3-0 Trabzonspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

TARAFTAR DURİCA İLE VEDALAŞTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Trabzonsporlu taraftarlar sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacak olan savunma oyuncusu Jan Durica\'yı tribünlere çağırarak alkışladı. Duygu dolu anlar yaşayan Durica da taraftarlara el sallayarak sahadan ayrıldı.

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