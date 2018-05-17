Trabzonspor, Karabükspor maçıyla sezonu kapatıyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında yarın sahasında oynayacağı Kardemir Karabükspor maçıyla 2017-18 sezonunu kapatacak.

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa Kupaları’na katılma noktasında hedeflerini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, ligin 34’üncü haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılıp, ligi 5’inci sırada bitirmek ve bu sezon da taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Saat 18.00’de Medikal Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

KADRODA 8 EKSİK

Trabzonspor’da Kardemir Karabükspor maçı öncesi kadroda 8 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Olcay ile izin verilen Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur, Esteban, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega sezonun son karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da Karabükspor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçının kadrosunu büyük oranda koruması ve sadece cezalı olan Olcay’ın yerine ilk 11’de Sosa’ya foma vermesi bekleniyor.

KARABÜKSPOR İLE 20’NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20’nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor’un 10, Kardemir Karabükspor’un 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Kucka, Bero- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N’Doye

SAKAT: Onur, Esteban, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak, Rodallega

CEZALI: Olcay

İZİNLİ: Onazi

(FOTOĞRAFLI)