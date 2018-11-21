Trabzonspor, karaborsa bilet satışı yapanlar hakkında hukuki işlem başlattı

TRABZON, (DHA) -



Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında satışa sunulan biletlerin, ‘karaborsa’ olarak tabir edilen yöntemle satılmasına yönelik hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Mali Suçlarla Mücadele biriminin, kulübümüzün hukuk birimi ve Passolig ile eş güdümlü yürüttüğü soruşturma kapsamında, söz konusu biletleri fahiş fiyatlarla üçüncü kişilere satan kişilerin tespitine başlanmıştır. Bu kişiler hakkında usulsüz yollardan haksız kazanç elde etme ve vergi kaçırma suçlarından suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

MİSAFİR TRİBÜN BİLETLERİ SATIŞTA

Bu arada İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde deplasman takımı seyircisinin alınmayacağı misafir tribün biletleri bordo-mavili kulüp tarafından kendi taraftarlarına 35 TL’den satışa sunuldu.

SANATÇI KUTLU’DAN KULÜBE HEDİYE

Trabzonlu ressamlardan Ekrem Kutlu, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ile birlikte Trabzonspor Kulübü’ne ziyarette bulunarak yağlı boya eserlerinden birini hediye etti. Trabzon’un yalnızca spor değil, aynı zamanda önemli bir sanat şehri olduğunu vurgulayan Kutlu, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman’la görüşerek başarılar diledi. Ekrem Kutlu’nun hediye ettiği yağlı boya eserinin sergilenmek üzere A Takımın restoranındaki yerini aldığı belirtildi. Trabzonspor Kulübü de Trabzon’da spor ve sanatın buluşmasına sağladığı destekten dolayı Ekrem Kutlu’ya teşekkür mesajı yayınladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Hayrettin Şiranlı Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından topa sahip olma oyunları oynandı. Son bölümünde ise sürat ve taktik çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)