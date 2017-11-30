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Spor

Trabzonspor kaptanı Onur’dan ‘Adalet’ vurgulu kandil mesajı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak, kandil mesajı yayınladı, ‘Adalet’ vurgusunda bulundu

30 Kasım 2017 00:57

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak, kandil mesajı yayınladı, ‘Adalet’ vurgusunda bulundu.
Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabından Onur Recep Kıvrak imzası ile paylaşılan kandil mesajında, “İslam Alemi’nin ve camiamızın kandilini kutluyorum. Bu mübarek gecede şöyle dua edeceğim: Benim ismim Onur Recep Kıvrak. İlk ismim bazılarına ağır gelir, o yüzden yazmaktan imtina ederler! Allah’ım, bizi doğrulardan ayırma. Gerçekleri söylemekten mahrum bırakma. Yalanlardan uzak tut! Sen her şeyi gören ve bilensin! Belki yarına bırakırsın ama yanına bırakmazsın, biliriz. Bizleri gözleri olup gerçekleri görmeyenlerden, dilleri olup adaleti konuşmayanlardan, kulakları olup doğruları duymayanlardan eyleme. Amin!” ifadelerine yer verildi.

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