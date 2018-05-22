Trabzonspor, kalesinden yıkıldı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonunu 55 puanla 5’inci sırada tamamlayan Trabzonspor, tarihinde en çok gol attığı sezonlardan birini yaşadı ancak en çok gol yediği dönemlerden de birini geride bıraktı.

Şampiyonluk ümidiyle başladığı sezonda hedeflerine ulaşamayan Trabzonspor, 34 haftalık periyotta en büyük sıkıntıyı savunma hattında yaşadı. Tarihinin en golcü sezonlarından birini geçiren ve 2010-11 sezonunda attığı 69 golün ardından bu yıl atılan 63 golle son 7 sezondaki en golcü dönemini yaşayan bordo-mavililer, kalesini ise gole kapatamadı. Toplamda 51 gol yiyen Trabzonspor, bu gollerin 28’ini evinde, 23’ünü ise deplasmanlarda kalesinde gördü. Bordo-mavililer 78 gollü Fenerbahçe, 75 gollü Galatasaray ve 69 gol atan Beşiktaş’tan sonra sezonun en golcü takımı olurken, kalesinde gördüğü 51 golle de en çok gol yiyen 10 takım arasında yer aldı.

EN AZ 7 YEDİ, EN ÇOK 80 ATTI

Trabzonspor, 43 yıldır mücadele ettiği Süper Lig’de toplamda 4 sezon 51 ve üzeri kalesinde gol gördü, 8 sezonda ise 63 ve üzerinde gol kaydetti. İlk kez ayak bastığı 1974-75 sezonundan bugüne aralıksız Süper Lig’de mücadele eden bordo-mavililer, 1978-79 sezonu toplamında yediği 7 golle kalesinde en az gol gördüğü, 1994-95 sezonu sonunda attığı 80 golle de en çok gol attığı sezonu yaşadı. Trabzonspor’da 2001-02 sezonu 60 golle Süper Lig tarihinde en çok gol yediği dönem, 1974-75 sezonu ise 19 golle en az gol attığı dönem olarak kayıtlarda yerini aldı.

EN İSTİKRARLISI OKAY

Bu arada Trabzonspor’da 2017-18 sezonunun sona ermesiyle lig ve kupada toplamda 2 bin 912 dakika süre alan orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, bordo-mavililerin en istikrarlı oyuncusu oldu. Joao Pereira 2 bin 820, Yusuf Yazıcı 2 bin 520, Onur Recep Kıvrak 2 bin 340, Juraj Kucka 2 bin 216, Burak Yılmaz 2 bin 167, Abdülkadir Ömür 2 bin 134 ve Olcay Şahan 2 bin 29 dakika ile Okay’ın ardından takımda en çok üsre alan oyuncular oldu, diğer isimler ise 2 bin dakikanın altında sahada kaldı.

FOTOĞRAFLI