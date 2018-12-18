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Spor

Trabzonspor kalecisi Esteban Alvarado alacakları sebebiyle takımdan ayrıldı

Esteban, bu sezon Trabzonspor formasını sadece 1 Türkiye Kupası maçında giymişti

18 Aralık 2018 22:51

Trabzonspor'un Kosta Rikalı kalecisi Esteban Alvarado, bordo mavili kulüpten ayrıldı ve ülkesine döndü. Tecrübeli file bekçisinin alacaklarına karşılık takımla bağlarını kopardığı belirtildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Esteban, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar'dan bonservis bedelsiz olarak transfer olmuştu. Şota Arveladze'nin talebiyle kadroya katılan oyuncu şans bulduğu dönemlerde beklentileri karşılayamamıştı.

Trabzonspor'da Esteban'ın dışında Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Kucka gibi isimlerin de Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Esteban, bu sezon Trabzonspor formasını sadece 1 Türkiye Kupası maçında giymişti. Sivas Belediyespor ile oynanan maçta Kosta Rikalı file bekçisi kalesinde 2 gol gördü.

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