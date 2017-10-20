Trabzonspor kafilesi Malatya’ya ulaştı

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Süper Lig’in 9\'uncu haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya’ya geldi.

14.30’da kalkan uçakla 15.15’de Erhaç Havalimanı’na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Özellikle Burak Yılmaz’a yoğun ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çekilerek, üzerilerindeki Trabzonspor formalarına imza attırdılar. Havalimanında bekleyen bazı taraftarlarda futbolcular ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fotoğraf çektirirken, bir taraftar ise Çalımbay’a çiçek verdi.

BORDO-MAVİLİ EKİP, KAMP YAPACAĞI OTELE GEÇTİ

Havalimanından otobüsle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Bordo-mavili kafilede Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan Şen, Burak, Rodallega, N’doye ve Burak\'la birlikte toplam 26 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kucka, Malatya’ya gelmedi.

Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 19.30’da Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trabzonspor kafilesinin havaalanından otobüse binme görüntüleri

-Taraftarların futbolcularla fotoğraf çekilme görüntüsü

-Bir taraftarın Rıza Çalımbay’a çiçek verme görüntüsü

-Taraftarların yanlarında getirdikleri formalara futbolcular tarafından imza attırma görüntüleri

-Trabzonspor kafilesinin kamp yapacağı otele giriş görüntüleri