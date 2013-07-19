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Spor

Trabzonspor iyi başladı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İrlanda'nın Derry City takımını 4-2 yenen Trabzonspor, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti.

19 Temmuz 2013 03:42

En son 14 Eylül 2011'de UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup eden ve bu maçın ardından oynadığı son 9 maçta 3 mağlubiyet, 6 beraberlik elde eden bordo-mavililer, İrlanda temsilcisini mağlup ederek Avrupa arenasındaki kötü gidişatanı sonlandırıp rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan Trabzonspor , ilk 15 dakikada 2 gol buldu. 10. dakikada Adrian rövaşata ile harika bir gole imza atarken Olcan'ın ceza sahası dışından vurduğu ve kaleciden seken topu tamamlayan Henrique ikinci gole imza atan oyuncu oldu. Bu dakikadan sonra rakip takım uzaktan şutlarla bulduğu 2 golle karşılaşmayı eşitliğe taşıdı. 2 golün ardından şoka giren bordo mavili ekip bu şoku 40. dakikada Molloy'un kendi kalesine attığı golle atlattı. İkinci yarıda Giray'ın kafa vuruşundan bulduğu golle farkı tekrar ikiye çıkartan Karadeniz temsilcisi deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etti.
En son 14 Eylül 2011'de UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup eden ve bu maçın ardından oynadığı son 9 maçta 3 mağlubiyet, 6 beraberlik elde eden bordo-mavililer, İrlanda temsilcisini mağlup ederek Avrupa arenasındaki kötü gidişatanı sonlandırdı.
Bordo-mavililer, aldığı 4-2'lik sonuçla da 25 Temmuz'da İrlanda'daki rövanş maçı öncesi avantaj yakalayarak tur kapısını araladı.

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