Trabzonspor, İstanbul'a geldi

Trabzonspor, Süper Lig\'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için İstanbul\'a geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul\'a hareket etti.

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na gelen Bordo-mavili takım, daha sonra kendileri için tahsis edilen otobüse binerek kamp yapacakları otele gitti.

Bu arada arka adalesinde çekme olan Burak Yılmaz da kafilede yer alırken, bu futbolcunun durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın havalimanında görüntüleri

- Detaylar

HABER - KAMERA: İBRAHİM YILDIZ - İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)