T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, İspanya yolcusu TRABZON (A.A)

15 Ağustos 2011 15:54

-Trabzonspor, İspanya yolcusu TRABZON (A.A) - 15.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, yarın İspanya'nın Bilbao kentine gidecek. Özel uçak ile 11.00'de İspanya'ya hareket edecek bordo-mavili takımın kafilesinde taraftarlar ve basın mensupları da yer alacak. Bordo-mavililer, İspanya'ya ulaştıktan sonra da akşam saatlerinde basına kapalı olarak bir antrenman gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi, 17 Ağustos Çarşamba günü maçın yapılacağı San Mames Stadı'nda gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak ve çalışmaya taraftar alınmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve bordo-mavili futbolcu Gustavo Colman, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24