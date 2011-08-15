-Trabzonspor, İspanya yolcusu TRABZON (A.A) - 15.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, yarın İspanya'nın Bilbao kentine gidecek. Özel uçak ile 11.00'de İspanya'ya hareket edecek bordo-mavili takımın kafilesinde taraftarlar ve basın mensupları da yer alacak. Bordo-mavililer, İspanya'ya ulaştıktan sonra da akşam saatlerinde basına kapalı olarak bir antrenman gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi, 17 Ağustos Çarşamba günü maçın yapılacağı San Mames Stadı'nda gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak ve çalışmaya taraftar alınmayacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve bordo-mavili futbolcu Gustavo Colman, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.