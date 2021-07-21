Sol bek arayışı içinde olan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, sol bek mevkisi için İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli ödemen 4 oyuncuyu kadrosuna katan Karadeniz ekibinin 5'inci transferi İsmail Köybaşı oldu. Hücum bölgesine Fode Koita ve Gervinho'yu transfer eden bordo-mavililer, sağ bek sorununu ise Brezilyalı futbolcu Bruno Peres ile çözdü. Sol bek mevkisi için de Avrupa'da arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi; İsmail Köybaşı'nı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor'un maddi konularda bir değişiklik sağlanması halinde Makedon oyuncu Ezgjan Alioski için de hamle yapması bekleniyor.

Öte yandan bordo-mavili ekip, İsmail Köybaşı transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.