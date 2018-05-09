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Spor

Trabzonspor ilk 4'e hasret

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonunda ilk 4 şansı kalmayan Trabzonspor, son 4 sezondur ligde ilk 4’e giremedi, bu noktada tarihinin en kötü ikinci serisini elde etti

09 Mayıs 2018 13:12

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’de 2017-18 sezonunda ilk 4 şansı kalmayan Trabzonspor, son 4 sezondur ligde ilk 4’e giremedi, bu noktada tarihinin en kötü ikinci serisini elde etti.
Şampiyonluk parolasıyla başladığı 2017-18 sezonunda kalan 2 haftada 5’incilik mücadelesi verecek olan Trabzonspor, son 4 sezonda da Süper Lig’de sıralamada ilk 4 içerisinde yer alamadı. Son olarak 2013-14 sezonunu 53 puanla 4’üncü sırada bitiren bordo-mavililer, 2014-15 sezonunu 57 puanla 5’inci, 2015-16 sezonunu 40 puanla 12’nci ve 2016-17 sezonunu ise 51 puanla 6’ncı sırada tamamladı.
TARİHİNDE 2’NCİ KEZ
1974-75 sezonunda Türkiye’nin en üst Ligi olan 1’inci Lig’e ilk çıktığı sezonu 9’uncu sırada tamamlayan ve sonraki 5 sezonda üst üste şampiyon olan Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste ilk 4’e giremedi. Daha önce üst üste 1999-2000, 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonlarını ilk 4’e giremeden tamamlayan bordo-mavililer, 43 yıllık Süper Lig tarihinde toplamda 15 sezon ilk 4’ün dışında kaldı.
İLK 5’TE SIKINTIDA
Şampiyonluk hedefine erken havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre ise Avrupa Kupaları’na katılma şansı devam eden bordo-mavililer, 5’incilik için 48’er puanlı Demir Grup Sivasspor ve Göztepe ile yarış halinde. Haftayı puansız tamamlayarak ilk 5 yolunda da rakipleriyle farkı açma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, kalan iki haftada Avrupa yarışını sürdürecek.
DESTEK KAMPANYASI 3 MİLYON’U AŞTI
Trabzonspor’un başlattığı bağış kampanyasına katkı artarak devam ediyor. Bordo-mavili kulüpten açıklanan son rakamlara göre destek tutarının 3 milyon 85 bin TL’ye ulaştığı belirtildi. Destek kampanyasının devam ettiği ifade edilirken, bu konuda katkı sağlayan taraftarlara da teşekkür edildi.

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