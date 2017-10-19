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Spor

Trabzonspor ile Malatyasporlu taraftarlardan örnek davranış

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile Trabzonspor Gurbetçi Gençler Taraftarlar Derneği cumartesi günü saat 19:30’da Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi ortak orga

19 Ekim 2017 18:09

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- İSTANBUL’da yaşayan Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile Trabzonspor Gurbetçi Gençler Taraftarlar Derneği cumartesi günü saat 19:30’da Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı öncesi ortak organizasyonla İstanbul’dan Malatya’ya birlikte gitme kararı aldı.
KARDEŞ TAKIM OLDULAR
Geçen sezon Galatasaray-Trabzonspor maçında karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel\'e kırmızı kart gösteren Salih Dursun, yaptığı hareket ile Türkiye\'de ve dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine Malatyasporlu futbol severlerde yine geçen sezon TFF 1’inci Lig’in de kendi sahasında karşılaştığı Altınordu mücadelesinde, hakem tarafından 1 dakikalık saygı duruşu sırasında Malatyasporlu Derebeyleri taraftarlar grubu, \'Trabzonspor\' tezahüratları yaparken, \'Futbolun katili Türk Hakemleri\' sesleri duyuldu. Ardından Malatyaspor Taraftarları ile Trabzonspor taraftarlarının kardeş takım olduğu belirtildi. Trabzonspor karşılaştığı tüm iç saha ve deplasman maçının 44’üncü dakikasında Trabzonsporlu futbol severler \'Malatyaspor\' tezahüratları yaparken, Malatyasporlu taraftarlar da aynı şekilde tüm müsabakaların 61’inci dakikasında \'Trabzonspor\' tezahüratları yaptı.

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