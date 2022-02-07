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Spor

Trabzonspor ile İstanbul'un "üç büyükler"i arasında tarihi fark

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de üç büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a şampiyonluk yarışında önemli bir fark atmış durumda

07 Şubat 2022 12:56

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 24 karşılaşma sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

En yakın rakibi bir maç eksiği bulunan Konyaspor'la arasında 9 puan olan bordo-mavililer, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte önemli bir farka imza atmış durumda.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 20, Galatasaray'a 29 puan fark

Üç büyükler arasında bordo-mavililerin en yakın takipçisi Fenerbahçe, ligde oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 37 puan topladı. 6. sırada yer alan İstanbul ekibinin, Trabzonspor ile arasındaki fark ise 20.

Beşiktaş, aynı süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. Süper Lig'de 7. basamakta bulunan siyah-beyazlıların, Karadeniz ekibiyle puan farkı da 20.

Galatasaray ise oynadığı 24 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, 28 puan toplarken, bordo-mavililere de 29 puan uzakta.

İstanbul takımlarına yenilmedi

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un 6 takımına karşı oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı. Bordo-mavililer, Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmandan 2-1 galip ayrıldı. Kasımpaşa'yı, iki maçta da 1-0'lık skorlarla geçen Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı 2-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir karşılamasında ise sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Aynı anda ilk kez zirveden uzaktalar

3 puanlık sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan itibaren ‘3 büyüklerin’ aynı anda zirveden uzak kaldığı sezona rastlanılmıyor. Son 34 yılda, 3 kulüpten en az biri ya lider durumda ya da zirvenin yakınında olmayı başarmıştı. Bu sezon zirvenin 29 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe’nin 36 puan arkasında ligi tamamlamıştı.

Siyah-beyazlılar ise 1993-1994 sezonunda şampiyon Galatasaray’ın 16 puan gerisinde ligi tamamlarken, sarı-lacivertliler de 2018-2019 sezonunda zirveden 23 puan uzak kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu 24. hafta sonunda Fenerbahçe 37 puanla 6., Beşiktaş aynı puanla 7., Galatasaray ise 28 puanla 13. sırada yer alıyor.

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