-Trabzonspor ile İnter'in '14 Eylül' randevusu TRABZON (A.A) - 12.09.2011 - UEFA Kupası'nda İtalya'nın İnter takımı ile ilk kez 14 Eylül 1983 yılında sahasında karşılaşarak 1-0 galip gelen Trabzonspor, 28 yıl sonra yine bir 14 Eylül gününde rakibiyle karşı karşıya gelecek. Tarihinde ikinci kez İtalya'nın İnter takımı ile eşleşen bordo-mavili takım, rakibiyle ilk olarak 1983-84 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda karşılaşmıştı. Trabzonspor, 14 Eylül 1983 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan maçta rakibini 88. dakikada Tuncay Soyak'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İtalya'da 28 Eylül'de yapılan rövanş maçında 47. dakikada Altobelli'nin penaltıdan, 87. dakikada da Collovati'nin attığı gollerle sahadan 2-0 yenik ayrılan bordo-mavili takım, kupaya veda etmişti. -Özyazıcı: ''Aynı günde aynı skoru temenni ediyoruz''- Dönemin teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın 14 Eylül'e denk gelmesinin ilginç bir tesadüf olduğunu belirterek, ''İsteseniz de aynı güne denk getirmezdiniz. Aynı güne maç denk geliyor, aynı sonucu da temenni ediyoruz'' dedi. O günün zorlu koşullarında İnter'i Tuncay Soyak'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardıklarını belirten Özyazıcı, ''Rövanşta da iyi mücadele etmiştik ancak son anlara doğru yediğimiz golle 2-0 yenilmiş ve turu kaybetmiştik. Yurt dışına açılmış bir takım değildik. Trabzonspor'da oynayan Trabzonlu, amatörce mücadele eden oyuncular vardı. O günkü Trabzonspor'un mücadele azmi halen daha gözlerimin önünde. Amatörce mücadele eden bir takımla İnter'i yenmiştik'' dedi. -''Başa baş bir oyun olur''- Trabzonspor'un, her maça iddialı çıkan bir takım olduğunu ifade eden Özyazıcı, ''Sonucu bugünden bilemezsiniz. Artık Trabzonspor'da yabancı maçlara alışmış futbolcu ve teknik direktör kadrosu var. Avrupa ve Türk takımları arasında büyük fark yok. Bana göre başa baş bir oyun olur. O gün sahada iyi oynayan kazanacaktır'' diye konuştu. Özyazıcı, takımda işini çok seven antrenörler ve Şenol Güneş'in bulunduğunu kaydederek, ''Camiada bir uyum var. Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde birlik ve bütünlük havası vardı. Şimdi de bakıyorum yine aynı hava var'' dedi.