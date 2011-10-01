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Spor

Trabzonspor ile Eskişehirspor, 35. randevuda TRABZON (A.A)

01 Ekim 2011 14:38

-Trabzonspor ile Eskişehirspor, 35. randevuda TRABZON (A.A) - 01.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Eskişehirspor, yarın Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapacakları karşılaşma ile birlikte ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında yapılan 34 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-5 üstünlüğü bulunuyor. 15 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldılar. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 40 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Trabzonspor ile Eskişehirspor, bugüne dek Eskişehir'de 17. kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalardan 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma Eskişehirspor'un üstünlüğü ile sona ererken 9 karşılaşmada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında en farklı galibiyetleri alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1995-96 sezonunda Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakibini 7-1 mağlup etmişti.  İki takım arasında geçen sezon yapılan iki karşılaşmada ise taraflar sahadan golsüz beraberliklerle ayrılmıştı.

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