Trabzonspor, ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası’na son 16 turunda veda eden Trabzonspor, yarın deplasmanda ikinci yarının ilk haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

Bu sezon lig ve kupada iddialı olan ancak kupaya son 16 turunda havlu atan bordo-mavililerde gözler lige çevrildi. Süper Lig’in ilk yarısını 8 maçlık puan serisiyle tamamlayan ve bu periyotta 6 galibiyet, 2 de beraberlik alan Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında yarın deplasmanda kupada elendiği Atiker Konyaspor’a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak ikinci yarıya iyi başlamayı, aynı zamanda zirve yarışındaki iddiasını da sürdürmeyi arzuluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

NOVAK VE BURAK 11’E

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ile Fabian Castillo bu maçta görev yapamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın Atiker Konyaspor mücadelesinde Antalya kampında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz’ın yanı sıra Konya kafilesinde de yer alan yeni transfer sol bek Filip Novak’a ilk 11’de görev vermesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamın ayrıca savunma hattında da kupada Atiker Konyaspor ile oynadıkların maçın 11’inden farklı olarak Uğur’un yerine Durica’ya forma verebileceği öğrenildi.

ATİKER KONYASPOR İLE 34’ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Konya\'da oynayacakları maçla birlikte Süper Lig\'de 34’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 33 lig maçında bordo-mavililerin 17, Atiker Konyaspor’un 9 galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 47 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk haftasında Trabzon\'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

8 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’un yarın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan ve Konya’ya götürülmeyen Mustafa Akbaş’ın yanı sıra 3’er sarı kart ile ceza sınırında bulunan Joao Pereira, Tomas Hubocan, usuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, yarın ki karşılaşmada forma giyip kart görmeleri durumunda ligin 19’uncu haftasındaki Fenerbahçe maçında takımda yer alamayacaklar.

TRABZONSPOR\'UN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Onazi, Abdülkadir, Yusuf, N’Doye- Burak

SAKAT: Castillo, Mustafa Akbaş

CEZALI: Yok

(FOTOĞRAFLI)