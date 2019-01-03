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Spor

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da başladı

Tolga SAĞLAM / ANTALYA (DHA)- Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarına bugün 18

03 Ocak 2019 23:47

Tolga SAĞLAM / ANTALYA (DHA)- Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarına bugün 18.00\'de yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Antalya Belek\'te yapılan antrenmanda ısınmanın ardından toparlanma çalışması gerçekleştirildi. Kadro dışı bırakılan Onur ve Olcay, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Onazi, ülkesinin milli takımıyla Asya Kupası\'nda mücadele edecek Amiri ile Hosseini’nin yanı sıra bu gece takımın kampına katılmaları beklenen Toure, Pereira, Novak, Ibanez, Kucka, Nwakaeme, Rodallega, Ekuban ve Sosa antrenmanda yer almadı.
Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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