-TRABZONSPOR İKİ OYUNCUSUNU KİRALADI TRABZON (A.A) - 01.09.2010 - Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Barış Memiş'i Karşıyaka'ya, Hırvat oyuncusu Drago Gabriç'i ise Ankaragücü'ne kiralık olarak verdiğini açıkladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Profesyonel oyuncularımızdan Barış Memiş Karşıyaka, Drago Gabriç ise Ankaragücü'ne kiralandı'' denildi. Barış Memiş'in 1 yıllığına Karşıyaka'ya kiralandığı, Drago Gabriç'in ise sözleşmesi 1 yıl uzatılıp ardından sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne kiralandığı belirtildi.