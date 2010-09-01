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Spor

TRABZONSPOR İKİ OYUNCUSUNU KİRALADI TRABZON (A.A)

01 Eylül 2010 21:34

-TRABZONSPOR İKİ OYUNCUSUNU KİRALADI TRABZON (A.A) - 01.09.2010 - Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Barış Memiş'i Karşıyaka'ya, Hırvat oyuncusu Drago Gabriç'i ise Ankaragücü'ne kiralık olarak verdiğini açıkladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Profesyonel oyuncularımızdan Barış Memiş Karşıyaka, Drago Gabriç ise Ankaragücü'ne kiralandı'' denildi. Barış Memiş'in 1 yıllığına Karşıyaka'ya kiralandığı, Drago Gabriç'in ise sözleşmesi 1 yıl uzatılıp ardından sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne kiralandığı belirtildi.

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