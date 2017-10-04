Trabzonspor ideal 11'ini arıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

SÜPER Lig’de sezona iyi başlayamayan, ilk 7 haftalık bölümde 9 puan toplayabilen Trabzonspor’da, sakatlıklar, cezalılar ve oyuncuların form durumu nedeniyle ideal kadro yakalanamadı.

Trabzonspor’da teknik direktör Ersun Yanal, ligin ilk 7 haftasında oynanan maçların tamamına farklı 11’ler ile çıktı. Ligin ilk haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasına Esteban, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Olcay, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bongonda ve Burak 11’i ile başlayan Yanal, 2’nci haftada Esteban’ın yerine Onur’a, Bongonda’nın yerine Bero’ya, 3’üncü haftada Bero’nun yerine Bongonda, Burak’ın yerine Rodallega’ya, 4’üncü haftada Durica’nın yerine Mustafa, Bongonda’nın yerine Sosa’ya ve Rodallega’nın yerine Burak’a, 5’inci haftada Onur’un yerine Esteban’a, Uğur’un yerine Abdülkadir’e, 6’ncı haftada Mustafa’nın yerine Durica’ya, 7’nci haftada ise Esteban’ın yerine Onur’a, Mas’ın yerine Hubocan’a ve Yusuf’un yerine Onazi’ye görev verdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA 5 FARKLI OYUNCU

Bordo mavililerde, ilk haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11’inden farklı olarak 7’nci haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasının 11’inde 5 farklı oyuncu yer aldı. İlk haftada 11’de yer alan Durica, Pereira, Okay, Olcay, Kucka ve Burak yine sahaya çıkan isimler olurken, ilk haftada 11’de yer alan Esteban, Mas, Uğur, Bongonda ve Yusuf Yazıcı ise Beşiktaş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

7 MAÇTADA GÖREV YAPAN 5 İSİM VAR

Trabzonspor’da ilk 7 haftalık bölümde tüm maçlarda forma şansı bulan 5 isim yer aldı. Joa Pereira 630 dakika, Juraj Kucka 624 dakika, Olcay Şahan 596 dakika, Okay Yokuşlu 595 dakika ve Yusuf Yazıcı 494 dakika ile 7 maçta da forma giyen oyuncular oldu. Bordo mavililerde ligin ilk 7 haftasında ilk 11’de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan tek isim ise Joa Pereira oldu.

TRABZONSPOR KATAR’A GİDİYOR

Süper Lig’in 7’nci haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Katar’da özel bir maç oynayacak. 7 Ekim Cumartesi günü özel uçak ile Katar’a gidecek olan bordo mavililer, 8 Ekim Pazar günü Katar Yıldızlar Ligi ekibi Al Sadd takımı ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, maçtan sonraki gün ise Trabzon’a dönerek Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Bu arada, Beşiktaş maçının ardından 3 günlük izne çıkan Trabzonspor, 5 Ekim Perşembe günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak, saat 19.00’da yapacağı antrenmanla ligin 8’inci haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

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