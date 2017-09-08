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Spor

Trabzonspor Ibanez’i Kardemir Karabükspor’a kiraladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, sol kanat oyuncusu Luis Ibanez’i 1 yıllığına Kardemir Karabükspor’a kiraladı

08 Eylül 2017 14:33

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, sol kanat oyuncusu Luis Ibanez’i 1 yıllığına Kardemir Karabükspor’a kiraladı.
Bordo mavililerin, 2016-17 sezonunda Kızılyıldız’dan transfer ettiği ancak kadroda fazla forma şansı bulamayan ve yeni sezonda da takımda düşünülmeyen Ibanez’i Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor’a kiralanması konusunda anlaşma sağladığı, resmi açıklamanın ise gün içerisinde yapılacağı açıklandı.
29 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 2016-17 sezonunda Trabzonspor’da A takımda 9, U21 takımında ise 7 maçta forma giymişti.

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