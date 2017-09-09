Trabzonspor Ibanez ve Yusuf Erdoğan’ı KAP’a bildirdi

TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR Kulübü, Luis Ibanez’in Kardemir Karabükspor’a geçici transferi konusunda ve Yusuf Erdoğan’ın Bursaspor’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel Futbolcumuz Luiz Ezequiel Ibanez\'in, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar, Kardemir Karabükspor\'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca, profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan\'ın Bursaspor kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Bursaspor kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon Euro+KDV ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.

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