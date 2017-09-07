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Spor

Trabzonspor Hubocan’ı resmen açıkladı

TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR Kulübü, savunma oyuncusu Tomas Hubocan’ın geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

07 Eylül 2017 01:49

TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR Kulübü, savunma oyuncusu Tomas Hubocan’ın geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Olimpik Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan’ın kulübümüze geçici transferi konusunda, Olympique De Marseille ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır“ ifadelerine yer verildi.
31 yaşındaki Slovak futbolcu, 2017-18 sezonunda Olimpik Marsilya formasıyla 3 maçta toplam 196 dakika süre aldı.

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