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Spor

Trabzonspor, Hubocan ile anlaşmaya vardı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, savunma oyuncusu Tomas Hubocan’ın geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Olimpik Marsilya ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

07 Eylül 2017 21:38

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, savunma oyuncusu Tomas Hubocan’ın geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Olimpik Marsilya ile anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan\'ın geçici transferi konusunda Olympique De Marseille kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Olympique De Marseille kulübüne geçici transfer bedeli olarak 250 bin Euro ödenecektir. Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 1.100.000 Euro bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir” ifadelerine yer verildi.

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