Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 4’üncü haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 10.30 ve 17.00’de yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Akşam basına ve taraftarlara açık olarak yapılan antrenmanın ilk bölümde ısınmanın ardından dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Son bölümde ise dar alanda oyun oynandı.

Çalışmaya tedavisi devam eden Kamil Ahmet ile salonda çalışan Burak Yılmaz katılmadı. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Amiri ise ilk bölümde takımla çalıştı, daha sonra özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, yarın 16.30’da yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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