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Spor

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, 2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün saat 18

29 Haziran 2018 22:43

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, 2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Burak, Aytaç, Ramil Sheidaev, Kucka, Yusuf, Onazi ve Novak’ın yanı sıra izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa, Rodallega ve Esteban Alvarado katılmadı. Bu oyuncular için yine noter tesbiti yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Kaleciler Onur, Furkan, Bahadır ve Uğurcan ise takımdan ayrı bir sahada özel çalışma yaptı.
Bordo mavililer yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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