Trabzonspor, Guilherme transferinde sona yaklaşıyor

Trabzonspor, uzun süredir ismi Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme transferini bitirmek için menajeriyle temasa geçti.

Takvim'in haberine göre, Bordo-Mavililer, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyasporlu Guilherme için devreye girdi.

Bonservisi İtalyan kulübü Benevento'da bulunan Brezilyalı'nın Yeni Malatyaspor ile yapılan kiralama sözleşmesinde 150 bin Avro'luk çıkış maddesi vardı. Ancak Guilherme'nin menajeri Rabalinho'nun bu rakamı 40 bin Avro'ya indirdiği belirtildi..

Trabzonspor yönetiminin ise transferi bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.