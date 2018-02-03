T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11

03 Şubat 2018 17:10

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Castillo ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra Esteban\'ın katılmadığı belirtildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPOR Spor Toto Süper LiginPazartesiGöztepeMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaAntrenmanaBurak Yılmaz CastilloMustafa AkbaşınEstebanBordomavililerGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Antrenmandan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24