Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 5 Şubat Pazartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Castillo ve Mustafa Akbaş’ın yanı sıra Esteban\'ın katılmadığı belirtildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

(FOTOĞRAFLI)