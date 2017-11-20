Trabzonspor golcüsüne kavuştu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

2010-11 sezonunda Süper Lig\'de elde ettiği gol krallığı unvanı ile Trabzonspor\'un son gol kralı olan Burak Yılmaz, bu sezon ilk 12 haftada attığı 9 golle de söz konusu haftalarda bordo mavili takımda son 7 sezonun en golcü ismi oldu.

Trabzonspor\'un Süper Lig tarihinde gol krallığı yaşayan 4 oyuncusundan biri olan Burak Yılmaz, bu sezon forma giydiği 9 maçta 9 gol kaydederek ilk 12 haftalar itibariyle son 7 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu. Bordo mavili takımda en son 2011-12 sezonunun ilk 12 haftasında Burak Yılmaz 13 gol kaydederek ilk 12 haftalar itibariyle kulüp tarihinin en golcü ismi olmuştu. Sonraki 7 dönemde ise 2012-13 sezonunda 3 golle Adrian, 2013-14 sezonunda 6 golle Henrique, 2014-15 sezonunda 8 golle Cardozo, 2015-16 sezonunda 4 golle Cardozo ve 2016-17 sezonunda 2\'şer golle Yusuf Erdoğan ile Onazi ilk 12 haftalarda takımının en golcü isimleri olarak ön plana çıkmıştı.

İLK 12 HAFTALAR İTİBARİYLE EN GOLCÜ İSİM

32 yaşındaki forvet oyuncusu, aynı zamanda 33 golle gol krallığı yaşadığı 2011-12 sezonun ilk 12 haftasında attığı 13 gol ile de söz konusu haftalarda Trabzonspor tarihinin en çok gol atan oyuncusu olarak zirvedeki yerini koruyor. Bordo mavili takımda daha önce 1988-89 sezonunda 12 golle Hami Mandıralı ve 1976-77 sezonunda 11 golle Necmi Perekli ilk 12 haftalarda en çok gol atan oyuncular olmuştu.

GOLLER ÇİFTER ÇİFTER

Bu sezon ligde 9 maçta görev alan ve 5 maçta gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, bu maçların 4\'ünde 2\'şer gol attı, sadece 1 maçta ise tek gol kaydetti. 32 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe maçında 1, Medipol Başakşahir, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında da 2\'şer gol kaydetti.

GOL KRALLIĞINDA DA İDDİALI

Trabzonspor\'da daha önce \'Gol krallığı için iddiam yok, çünkü sakatlığım var\' açıklamasında bulunan Burak Yılmaz, tamamen iyileştikten sonra yine bu yarışta iddiasını da ortaya koydu. Sakatlığın ardından Osmanlıspor maçıyla takıma dönen ve gol sayısını 9\'a yükselten deneyimli forvet, 12 gollü Gomis ile 11 gollü Jahovic\'i takibini de sürdürdü.

GALİBİYET, BERABERLİK VE MAĞLUBİYETLER EŞİTLENDİ

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında Osmanlıspor\'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ligde aldığı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayılarını eşitledi. Bordo mavililer oynadığı 12 maçta 4\'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken, teknik direktör Ersun yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde 2 galibiyet ve 1\'er beraberlik ile mağlubiyet aldı.

YEREL GAZETELERDEN \'MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ\' YORUMU

Bu arada kente bir çok yerel gazeteler, Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Trabzonspor\'un Osmanlıspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 4-3 kazanmasını \'Müthiş geri dönüş\' olarak değerlendirdi. Taka Gazetesi, \"Osmanlı tokadı böyle vurulur!\", \"Trabzonspor bitti demeden bitmedi, fırtına 2-0 geri düştüğü maçı 4-3 kazandı\" ifadelerini kullandı. Kuzey Ekspres Gazetesi, \"Müthiş dönüş\", \"Trabzonspor, sahasında ağırladığı Osmanlıspor karşısında adeta öldü öldü dirildi, 3 puanı kazandı\" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Günebakış Gazetesi, \"Can kurtaran\", \"Trabzonspor, ecel terleri döktüğü maçta Burak Yılmaz ile hayata döndü\" yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, \"Öldük öldük dirildik\", \"Nefesleri kesen maçta Trabzonspor, Osmanlı\'yı zor da olsa geçti\" ifadelerine yer verdi. Sonnokta Gazetesi, \"Osmanlı\'ya kral yetti\", \"Trabzonspor, 2 kez geri düştüğü maçta 3 puanı aldı\" başlıklarını kullandı.

TAKIMA 1 GÜN İZİN

Öte yandan Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan Trabzonspor\'da bu maçın ardından futbolculara 1 gün izin verildi. Bugünü izinli geçirecek olan bordo mavililerin yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde toplanarak ligin 13\'üncü haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

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