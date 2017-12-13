Trabzonspor golcü kimliğe büründü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- 2017-18 sezonunda hem lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda iddialı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, iki kulvarda oynadığı 18 maçta 46 golle golcü bir kimliğe büründü. Atılan gollerin 29’u ise forvet oyuncularından geldi.

2016-17 sezonunda gol yollarında sıkıntı yaşayan, ligin ilk 15 haftalık bölümünde 12 gol, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 9 gol kaydeden, toplamda 24 golle bu noktada düşük bir performans sergileyen Trabzonspor, 2017-18 sezonunda golcü kimliğe büründü. Bordo mavililer bu sezon ligde geride kalan 15 haftada 31 gol kaydetti, kupada oynadığı 3 maçta ise 15 gol attı. Her iki kulvarda da gollü bir performans ortaya koyan Trabzonspor, bu sezon 15 haftada attığı 31 gollük rakama, 2016-17 sezonunun 27’nci haftasında ulaşabilmişti.

46 GOLÜN 29’U FORVET OYUNCULARINDAN

Bordo mavililerde forvet oyuncuları da gol noktasında verimli bir sezon geçiriyor. Bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplamda 46 gol atan Trabzonspor’da bu gollerin 29’unu forvet oyuncuları kaydetti. Bordo mavili takımda Burak Yılmaz 12 maçta 13 gol, Hugo Rodallega 12 maçta 11 gol, Dame N’Doye ise 9 maçta 5 gol kaydetti.

RODALLEGA YİNE ATTI

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor ile oynanan maçta 2 gol kaydeden ve 5’inci tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzuruspor karşısında da 3 gol kaydeden Hugo Rodallega, bu maçın rövanşında da yine rakip fileleri boş geçmedi. Bu maçta da 2 gol kaydeden ve kupada toplam 7 gole ulaşan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ligde de 4 gol kaydetmişti. Rodallega, bu sezon lig ve kupadaki performanslar göz önüne alındığında 13 gollü Burak Yılmaz’ın ardından 11 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

YEREL GAZETELERDENDEN KUPA YORUMU

Yerel gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda 4-0’ın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyetin ardından “Sıradaki gelsin” yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Kupaya selam yola devam”, “Trabzonspor, Erzurumspor engelini rahat geçti” ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, “Bursa’ya gözdağı”, “Karadeniz Fırtınası 4-0’ın rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-1 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Kuzey Ekspres Gazetesi, “Sıradaki gelsin” yorumunu yaptı.

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