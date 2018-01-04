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Spor

Trabzonspor Genel Sekreteri Meriç: "2 veya 3 takviye yapacağız"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Genel Sekreteri Gençağa Meriç, devre arası transfer döneminde 2 ya da 3 takviye yapacaklarını söyledi

04 Ocak 2018 14:03

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Genel Sekreteri Gençağa Meriç, devre arası transfer döneminde 2 ya da 3 takviye yapacaklarını söyledi.
Genel Sekreter Gençağa Meriç, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarıyla ilgili planlama yaptıklarını belirtti. Takımdan ayrılacak ve takıma katılacak oyuncuların olacağını belirten Meriç, “Planlamayı yaptık. 2 veya 3 takviye yaparak yolumuza devam edeceğiz. 2-3 oyuncu ile de yollarımızı ayıracağız. N’Doye ile devam edeceğiz. Hugo Rodallega’ya teklif gelse bile kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz” dedi.
‘LİG VE KUPADA İDDİALIYIZ’
Lig ve kupada iddialı olduklarını da kaydeden Meriç, “Sezona kötü başladık ancak sonunu iyi bitirdik. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra ikinci yarıda da aynı başarımızı sürdürmek istiyoruz. İyi bir kadromuz var. Belki de son 10 yılın en iyi kadrolarından birine sahibiz. Bu takım sezon sonunda en az Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda da iddialıyız. Son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a mağlup olmamıza rağmen Trabzon’da oynayacağımız maçta turu geçeceğimize inanıyoruz” diyerek açıklamalarını noktaladı.

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