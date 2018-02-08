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Spor

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

08 Şubat 2018 16:51

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Mustafa Akbaş, Esteban’ın yanı sıra izinli olan Onazi katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yaptı, son bölümde ise tam sahada çift kale maç oynandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.15’te Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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