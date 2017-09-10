Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), İsmail Şencan (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xxx)- Pereira (xxx), Uğur (x)(Dk.46 Abdülkadir xxx), Mustafa (xx), Mas (xxx)- Okay (xx), Kucka (xxx)-Yusuf Yazıcı (xxx), Sosa (xxx), Olcay (xxx)(Dk.82 Rodallega x)- Burak (xx)(Dk.87 Onazi xxx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (x)- Ahmet Oğuz (x), Palitevich (x), Claro (x), Uğur (xx)- Issah (x), Khalili (x)- Ahmet İlhan (xx), Milinkovic (x)(Dk.54 Guidileye x), Manu (xx)(Dk.55 Paraiba x)- Skuletic (x)(Dk.69 Muriqi x)

GOLLER: Dk.6 Ahmet İlhan (Gençlerbirliği), Dk.53 Olcay, Dk.84 Rodallega, Dk.90 Onazi (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kucka, Uğur, Okay, Mustafa (Trabzonspor), Manu, Claro, Paraiba, Ahmet Oğuz, Ahmet İlhan, Hopf, Khalili (Gençlerbirliği)

SÜPER Lig’in 4’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Bordo mavililerin gollerini 53’te Olcay, 84’te dakikada Rodallega ve 90’ıncı dakikada Onazi kaydederken, konuk ekibin tek golü 6’ncı dakikada Ahmet İlhan’dan geldi.

6’ncı dakikada soldan ceza sahasına giren Milinkovic’in yerden ortasında Skuletic bekletmeden vurdu kaleci Onur’un çeldiği topu yakın mesafede önünde bulan Ahmet İlhan ağlara gönderdi: 0-1.

22’nci dakikada ceza sahası çizgisi sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Sosa topu doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29’uncu dakikada soldan Yusuf Yazıcı’nın ortasına Uğur savunmanın arasından iyi yükseldi, kafayla şutunda top az farkla yandan dışarıya çıktı.

36’ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Sosa uzaktan kaleyi yokladı, top az farkla üsten auta gitti.

53’üncü dakikada Abdülkadir’in savunmanın arkasına yerden ara pasına iyi hareketlenen Olcay ceza sahası içerisinde topu kontrol ettikten sonra ağlarla buluşturdu: 1-1.

68’inci dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Olcay’ın şutunda kaleci Hopf tehlikeyi uzaklaştırdı.

74’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Sosa’nın ortasında Kucka ceza sahası içerisinde iyi yükseldi, kafa şutunda top üstten dışarıya çıktı.

81’nci dakikada orta alana yakın bölgeden Uğur Çiftçi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Onur son anda kornere çeldi.

82’nci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Yusuf Yazıcı topu sağ kanattaki Abdülkadir’e aktardı, onun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta çıktı.

84’üncü dakikada sağ kanattan topla birlikte içeriye giren Yusuf Yazıcı rakiplerinden sıyrılarak içeriye ortaladı, Rodallega’nın bekletmeden gelişine vurdu: 2-1.

90’ıncı dakikada Sosa’nın pasıyla bir anda savunmanın arkasına sarkan Onazi, kaleciden sıyrılmak isterken topu kaptırdı. Ardından Ahmet Oğuz’un uzaklaştırmak istediği top Onazi’ye çarparak ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN SONRA KOLBASTI

Karşılaşma sonrası birbirlerine sarılarak galibiyeti kutlayan Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra sahanın ortasında toplanarak kolbastı oynadı.

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