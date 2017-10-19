Trabzonspor, genç oyuncu Cafer Tosun’un sözleşmesi 2020 yılına kadar uzattı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, altyapıdan yetişen profesyonel oyuncu Cafer Tosun’un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza törenine Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Cafer Tosun ve ailesi katıldı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini belirterek, “Kulübümüz önce Yusuf Yazıcı’yı ardından Abdülkadir Ömür’ü Türk futboluna kazandırdı. Yusuf ve Abdülkadir gibi altyapımızdan çıkan Cafer Tosun’un da sözleşmesini uzattık. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Altyapımız önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız inşallah” dedi.

CAFER TOSUN: \"VERİLEN ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİM\"

Genç futbolcu Cafer Tosun ise, çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Başkanımıza, Asbaşkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir şans verildiğini düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirip takımıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.

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