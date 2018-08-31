Trabzonspor galibiyete odaklandı

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)



TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Ligde ilk 3 haftalık bölümde 1’er galibiyet, beraberlik ile mağlubiyeti bulunan ve 4 puan toplayan Trabzonspor, yarın sahasında 9 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray’ı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak zirve yarışa ortak olmak istiyor. Saat 21.45’te Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

11’DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan MKE Ankaragücü maçından farklı olarak ilk 11’de değişiklikler yapacak. Hafta içerisinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Toure’nin bu maçta forma giyme ihtimalinin zor olduğu ve Karaman’ın bu oyuncunun yerine stoperde Mustafa Akbaş’a görev vereceği öğrenildi. Yine antrenmanda ayağında ağrı hisseden ve riske edilmeyen Abdülkadir ile Sosa’nın oynama ihtimallerinin yüksek olduğu kaydedilirken, teknik direktör Karaman’ın bir değişiklikte hücum hattında yaparak kanatta görev verdiği Yusuf Yazıcı’nın yerine yeni transfer Anthony Nwakaeme’ye şans tanıması bekleniyor. Ayrıca sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Amiri’nin de kulübede yer alabileceği ifade edildi.

RODALLEGA TRABZONSPOR FORMASI İLE İLK KEZ

Trabzonspor’un forvet oyuncusu Hugo Rodallega, yarınki maça ilk 11’de başlaması durumunda bordo-mavili forma ile Galatasaray’a karşı ilk kez ilk 11’de sahaya çıkacak. 2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor’a transfer olan ve bu sezon teknik direktör Ünal Karaman’ın ilk üç maçta da 11’de görev verdiği forvet oyuncusu, bordo-mavililerde forma giydiği dönemde Galatasaray ile oynanan üç karşılaşmada sadece 9 dakika süre aldı. Bu sezon toplamda 244 dakika sahada kalan Rodallega, 3 gollük performans sergiledi.

GALATASARAY İLE 91’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 91’inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 90 maçta Trabzonspor’un 29, Galatasaray’ın 40 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 99 gol atarken, kalesinde 116 gol gördü. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda her iki takım da kendi evinde oynadığı maçları 2-1’lik skorlarla kazandı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Bu arada Trabzonspor’un yarın oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının biletlerine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin tamamına yakının tükendiği belirtilirken, yarın 21.45’te başlayacak karşılaşmada Medical Park Stadyumu’nun koltuklarının dolması bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hosseini, Mustafa, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme- Rodallega

SAKATLAR: Kamil Ahmet, Toure

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Platinum A/C: 350 TL, Platinum B: 400 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL.

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